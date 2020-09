La maison-mère de Pearl propose des tests oculaires en ligne

(Belga) La maison mère de Pearle, GrandVision, lance un essai-pilote pour des tests oculaires en ligne. L'idée est de faciliter la commande de lunettes des clients, avance easee, la start-up qui a développé la plateforme numérique.

Cette nouvelle méthode représente un avantage non-négligeable étant donné l'impact des mesures sanitaires en vigueur sur, notamment, les magasins de lunettes. Les clients pourraient ici éviter un contact trop rapproché avec les opticiens. GrandVision propose ces tests en ligne via ses filiales finlandaise Instru Optiikka et polonaise Vision Express. La plateforme utilisée a été développée par easee et l'UMC Utrecht. (Belga)