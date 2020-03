La Mannschaft se mobilise en donnant 2,5 millions d'euros, Manuel Neuer lance un appel

(Belga) L'équipe nationale allemande de football s'est mobilisée pour venir en aide à la lutte contre le coronavirus, rassemblant 2,5 millions d'euros. Le capitaine de la Mannschaft, Manuel Neuer, a lancé aussi un appel aux dons à l'adresse des supporters.

"Nous devons prendre soin les uns des autres pour le moment. Nous y avons déjà pensé et effectué un don de 2,5 millions d'euros pour la bonne cause", a lancé Manuel Neuer dans une vidéo postée sur Instagram mercredi. "Nous faisons tous partie d'une équipe, pas seulement sur le terrain mais en société aussi. Cela doit se démontrer dans des périodes comme celle-ci", a ajouté le gardien du Bayern Münich. Manuel Neuer est accompagné sur la vidéo par ses coéquipiers bavarois Joshua Kimmich et Leon Goretzka, de Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch et Luca Waldschmidt (Fribourg) ainsi que de Jonathan Tah (Bayer Leverkusen). "Nous devons tous être conscients de notre responsabilité et montrer notre solidarité", a ajouté Kimmich qui remercie ceux qui oeuvrent, à commencer par les professions médicales, à "faire en sorte que la chaîne des soins puisse rester intacte." "Le football s'est arrêté pour le moment, et la santé est le plus important. Nous sommes confrontés à un gros problème de société qui nous touche tous et pas seulement la génération la plus âgée", a lancé aussi Goretzka. Ginter veut "donner le signal que nous sommes tous unis dans les moments difficiles." (Belga)