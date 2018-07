La mère du cinéaste ukrainien Sentsov appelle Poutine à sa libération

La mère du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, qui fête vendredi ses 42 ans dans une prison du Grand Nord russe, a lancé un appel au président russe Vladimir Poutine pour libérer son fils, en grève de la faim depuis deux mois.

"Je vous demande, Vladimir Vladimirovitch (Poutine), de faire preuve de pitié et d'accorder votre pardon à Oleg Sentsov, de ne pas détruire sa vie et celle de ses proches. Nous l'attendons à la maison", écrit Lioudmila Sentsova dans une lettre datée du 22 juin et rendue publique vendredi.

"Il a déjà fait quatre ans de prison. Ses enfants l'attendent. Son jeune fils souffre d'autisme. Ils se sentent mal sans lui. Ils ne seront jamais heureux sans leur père", ajoute-t-elle.

Le Kremlin a indiqué ne pas avoir reçu d'appel en ce sens de Mme Sentsova. "Bien sûr, nous l'examinerons, il ne restera pas sans attention" si l'appel de Mme Sentsova parvient jusqu'au Kremlin par la "procédure" officielle, a affirmé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Dans la soirée, plusieurs centaines de personnes dont la cousine de M. Sentsov, Natalia Kaplan, se sont rassemblées sur la place centrale de Kiev pour exprimer leur soutien au cinéaste.

Ils brandissaient son portrait ainsi que des pancartes sur lesquelles on pouvait lire en anglais "Sauvez Oleg Sentsov" ou "Libérez Sentsov", a constaté un photographe de l'AFP.

D'autres pancartes en appelaient au président américain Donald Trump, qui doit rencontrer lundi Vladimir Poutine à Helsinki, en Finlande, pour leur premier sommet bilatéral.

Opposé à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, Oleg Sentsov a été condamné à 20 ans de camp pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International. Il a entamé une grève de la faim le 14 mai pour exiger la libération de tous les "prisonniers politiques" ukrainiens détenus en Russie.

Chaque jour, le cinéaste boit 3,5 litres d'eau et se fait injecter du glucose, des amino-acides et des vitamines via un goutte-à-goutte, selon son avocat, Dmitri Dinzé. Il a perdu 15 kilogrammes depuis le début de sa grève de la faim, selon sa cousine qui lui a rendu visite la semaine dernière.

Le porte-parole du gouvernement français a estimé mardi que "les droits élémentaires" de la défense du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov emprisonné en Russie n'avaient "pas été respectés".

Le président français Emmanuel Macron est attendu à Moscou pour soutenir l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Il devrait s'entretenir avec M. Poutine en marge du Mondial, selon l'Elysée.

Lundi, des cinéastes et des intellectuels français ont appelé dans une tribune à la mobilisation en faveur d'Oleg Sentsov.

Le Conseil de l'Europe, le G7, mais aussi de nombreuses personnalités, comme l'écrivain américain Stephen King, l'acteur américain Johnny Depp et des cinéastes russes, ont aussi appelé à la libération de M. Sentsov.

Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Petro Porochenko, avaient évoqué en juin au téléphone un éventuel "échange de prisonniers" entre les deux pays, mais cette éventualité tarde à se concrétiser.

"Poutine, tout à la gloire de sa Coupe du Monde achetée si cher, ne voudra pas voir ce moment terni par vous, par votre protestation qui fait tant de bruit, par votre mort peut-être", a déclaré l'écrivain Jonathan Littell dans une lettre à Oleg Sentsov, publié dans les médias français.