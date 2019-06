La N-VA nomme l'ex-député européen Mark Demesmaeker comme sénateur coopté

(Belga) Mark Demesmaeker a été nommé par son parti la N-VA mardi sénateur coopté par le conseil du parti nationaliste flamand. Il a également été décidé lors de cette réunion que le parti resterait pour les cinq prochaines années au sein du groupe eurosceptique des Conservateurs et réformistes européens (CRE) au Parlement européen.

Mark Demesmaeker est un député européen sortant. Lors des élections du 26 mai dernier, il s'est classé quatrième sur la liste N-VA mais n'a pas été réélu. Le parti l'a nommé mardi sénateur coopté. "Je suis très reconnaissant au parti de me permettre de continuer mon travail politique à l'échelle nationale, même si l'environnement est très différent", a déclaré l'intéressé. "Je continue à travailler avec mon parti pour obtenir définitivement l'abolition du Sénat. Cela ne m'empêchera cependant pas de voter pour les causes qui me tiennent à cœur: une vraie politique flamande et vraie politique verte." Mark Demesmaeker est actif depuis 2004 dans la politique nationale et a acquis une certaine renommée en tant que présentateur des informations sur VTM et de divers programmes télévisés. Il a été élu au parlement flamand en 2004, un mandat qu'il a exercé durant près de 10 ans. Il est également devenu échevin à Hal en 2006. En 2013, il a succédé à Frieda Brepoels en tant qu'eurodéputé. Six partis néerlandophones peuvent désigner chacun un sénateur coopté. Demesmaeker est donc l'un d'eux. (Belga)