La NEIGE fait disparaître un refuge de montagne en Autriche: "Une véritable oeuvre d’art créée par la nature" (vidéo)

Entièrement recouvert sous un impressionnant amas de neige. En Autriche, d'importantes quantités de neige sont tombées. Suite à cela, un pittoresque refuge situé dans les Alpe d'Ennstal s'est retrouvé complètement enseveli. Les propriétaires du refuge ont posté des images impressionnantes prises depuis un hélicoptère. "Lorsque nous avons survolé le refuge Reichenstein, nous étions abasourdis", ont-ils expliqué dans une interview donnée au quotidien autrichien Kleine Zeitung. Avant d'ajouter: "C’est une véritable oeuvre d’art créée par la nature".

Une série de records ont été battus en Autriche alors que le pays croule sous la neige. La production et la livraison de sel à déneiger ont été fortement perturbées en Autriche par des chutes record. Des records de cumuls de neige remontant souvent à plusieurs décennies ont été battus localement avec des hauteurs pouvant atteindre ou dépasser les trois mètres. Ces intempéries, qui touchent aussi le sud de l'Allemagne et une partie de la Suisse, ont nécessité l'intervention de l'armée pour sécuriser routes et bâtiments et procéder à des évacuations.