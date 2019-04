La Nouvelle IRA admet sa responsabilité dans le décès d'une journaliste en Irlande du Nord

(Belga) La Nouvelle IRA a admis sa responsabilité dans le meurtre de la journaliste Lyra McKee en Irlande du Nord, dans une lettre adressée aux médias locaux.

"Au cours d'une attaque de l'ennemi, Lyra McKee a été tragiquement tuée alors qu'elle se trouvait du côté des forces ennemies", a communiqué le groupe militant dans une déclaration transmise à The Irish News. La Nouvelle IRA a présenté de la sorte ses excuses "entières et profondes" aux proches de la victime de 29 ans tuée par balle dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d'émeutes à Londonderry (Irlande du Nord). Le groupe accuse la police d'avoir "provoqué" ces échauffourées qui ont précédé les tirs mortels. "Jeudi soir, suite à une incursion dans le quartier Creggan par des forces de la couronne britannique lourdement armées qui ont provoqué des émeutes, l'IRA a déployé ses volontaires pour intervenir", poursuit la déclaration, signée par T O'Neill. "Nous avons ordonné à nos volontaires de faire preuve de la plus grande prudence à l'avenir lors d'affrontements avec l'ennemi, et mis en place des mesures pour éviter celà", assure la missive. La police a relâché dimanche deux suspects âgés de 18 et 19 ans arrêtés en vertu de la législation antiterroriste dans le cadre de l'enquête sur ce meurtre, et a lancé un nouvel appel à témoins. La Nouvelle IRA, fondée en 2012, rejette l'accord du Vendredi Saint de 1998, qui a mis fin à trois décennies d'un conflit sanglant en Irlande du Nord. Située à la frontière avec la République d'Irlande, Londonderry - appelée Derry par les Républicains qui refusent le rattachement à la Grande-Bretagne - est tristement célèbre pour le "Bloody Sunday" du 30 janvier 1972. Des soldats britanniques avaient ouvert le feu sur des participants à une marche pacifique, faisant 14 morts, au plus fort des troubles, qui ont fait quelque 3.500 morts en trente ans. (Belga)