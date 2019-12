La pêche aux crevettes grises ne dépassera pas le record de 2018

(Belga) La pêche aux crevettes grises à la mer du Nord ne devrait pas atteindre le record de l'an dernier, selon les prévisions du bureau de statistiques néerlandais (CBS).

Quelque 12 millions de kilos de crevettes ont été pêchés cette année (chiffres jusque fin octobre), ce qui laisse présager que les 24 millions de kilos de 2018 ne seront pas atteints. La majorité des crevettes sont récoltées en octobre. Après cela, l'eau de la mer du Nord devient trop froide et les petits crustacés migrent vers des eaux plus profondes. C'est en décembre que ce produit typique est le plus populaire à la vente. L'an dernier, le chiffre d'affaires du secteur était quatre fois plus important en fin d'année que pendant les autres mois. La Belgique ne joue qu'un rôle marginal dans la pêche aux crevettes grises, mais ses habitants sont de loin les plus grands consommateurs de ce mets délicat.