La peste porcine s'étend à une nouvelle région en Allemagne

(Belga) La peste porcine africaine, inoffensive pour l'homme mais fatale pour les porcs, s'est étendue en Allemagne après la détection du virus chez un sanglier dans une nouvelle région de l'est, la Saxe, indiquent samedi les autorités locales.

L'animal avait été abattu dans la région de Görlitz, et sa contamination confirmée par l'Institut Friedrich Loeffler de recherche sur la santé animale, selon un communiqué du gouvernement régional, qui annonce la mise en place d'un plan "d'urgence" pour combattre l'infection. Les autorités indiquent s'être préparées à cette éventualité après un premier cas confirmé début septembre dans le Brandebourg voisin, la région autour de Berlin. Entretemps, la contamination de plus de cent sangliers a été recensée dans ce Land. Le Japon, la Chine, la Corée du Sud, rejoints par le Brésil et l'Argentine, avaient annoncé dans la foulée la suspension des importations de porc allemand, menaçant un secteur déjà fragilisé et très dépendant de ses ventes à l'étranger. Le ministère allemand de l'Agriculture avait indiqué être en pourparlers avec les gouvernements de ses marchés asiatiques pour qu'ils limitent les interdictions d'importation dues à la peste porcine uniquement aux entreprises des régions allemandes touchées. Le manque à gagner pourrait être énorme pour l'Allemagne, où près de 5 millions de tonnes de viande de porc sont produits chaque année, dont la moitié destinée à l'exportation. (Belga)