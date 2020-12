76 armes automatiques, 100.000 munitions: la police autrichienne saisit un arsenal destiné à une milice d'extrême droite allemande

La police autrichienne a saisi cette semaine des dizaines d'armes et 100.000 munitions qui étaient, au moins en partie, destinées à une milice d'extrême droite allemande en devenir, a indiqué samedi le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer.



Cinq suspects ont été arrêtés en Autriche, dont un homme qui était déjà connu des autorités pour ses activités extrémistes. L'un des suspects a indiqué aux enquêteurs la destination des armes, a affirmé le ministre lors d'une conférence de presse.

La police a trouvé 76 armes automatiques et semi-automatiques, 14 armes de poing, plus de 100.000 munitions de calibres variés, six grenades manuelles et différentes sortes d'explosifs.

Deux personnes ont également été arrêtées dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, a indiqué un enquêteur. L'enquête se poursuit, notamment dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les armes ont été découvertes dans le cadre d'une opération anti-drogues.

