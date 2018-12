La police croate découvre 39 migrants dans une fourgonnette

(Belga) La police croate a découvert 39 migrants dans une fourgonnette en provenance de Bosnie. Le véhicule avait attiré mardi l'attention des policiers à Vrgorac, près de la frontière bosnienne. Parmi les migrants se trouvaient des femmes et des enfants, a indiqué sans préciser leur nombre le portail jutarnji.hr dans la nuit de mardi à mercredi, sur base d'informations de la police de Split.

Les migrants seraient originaires d'Irak et d'Iran, selon leurs propres dires. Le conducteur, un Slovène de 26 ans, a été arrêté pour trafic d'êtres humains. Depuis la fermeture de la route de Balkans, qui relie la Grèce à l'Europe centrale en passant par la Macédoine, la Serbie et la Hongrie, un nouvel itinéraire à travers la Bosnie, la Croatie et la Slovénie est emprunté par les trafiquants. (Belga)