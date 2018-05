La police néerlandaise abat un homme armé d'une hache

(Belga) La police néerlandaise a abattu mercredi à Schiedam, près de Rotterdam, un homme armé d'une hache, rapportent plusieurs médias du pays.

La police a été avertie vers 13h30 qu'un homme était sorti sur son balcon avec une hache et criait "Allah Akbar". Les agents ont tenté de raisonner l'individu mais, comme il ne collaborait pas, ils ont décidé de s'introduire dans son domicile avec une équipe d'arrestation et un chien. L'homme a alors menacé les policiers et blessé le chien. Après avoir essayé de le calmer à l'aide d'un Taser, les agents lui ont tiré dessus. Il est décédé de ses blessures à l'hôpital. (Belga)