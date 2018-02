La police tombe par hasard sur un bunker de la mafia 'Ndrangheta: il était protégé par un incroyable système de sécurité (vidéo)

La police italienne a découvert un bunker souterrain s’étendant sur plus de 20 m² alors qu’elle était à la recherché de fugitifs de l’organisation mafieuse ‘Ndrangheta le vendredi 2 février à Rosarno, en Calabre.





Une trappe pour tout accès



La structure était camouflée et surveillée par des caméras cachées, selon la police et l’agence de presse italienne Ansa. Le bunker n’était accessible que par une trappe cachée sous la surface. Cette trappe menait à un puits vertical et à un corridor qui s’ouvrait sur des pièces équipées de lampes et de lits et sur une cuisine et une salle de bain.



La mafia ‘Ndrangheta a ses activités en Calabre et est connue pour utiliser de tels bunkers. En janvier 2016, deux chefs de la mafia ont été découverts vivant comme des animaux dans un bunker dans les montagnes Maropati.