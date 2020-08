La Pologne appelle à un sommet extraordinaire de l'UE sur le Bélarus

(Belga) La Pologne a appelé lundi à un sommet extraordinaire de l'Union européenne sur la situation au Bélarus, après des heurts à Minsk qui ont fait un mort et des dizaines de blessés lors de protestations contre les résultats de l'élection présidentielle.

"Les autorités ont fait usage de la force contre leurs citoyens réclamant un changement dans le pays. Nous devons soutenir le peuple bélarusse dans sa quête de liberté", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki a annoncé avoir écrit à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ainsi qu'au président du Conseil de l'UE Charles Michel pour demander un tel sommet. "La violence contre les manifestants n'est pas la solution", a de son côté tweeté Charles Michel. "La liberté d'expression, la liberté de se réunir, et les droits humains fondamentaux doivent être respectés". Le Bélarus est bordé par la Russie à l'Est, l'Ukraine au Sud et des États membres de l'UE comme la Pologne à l'Ouest ainsi que la Lituanie et la Lettonie au Nord. Dans un communiqué commun dimanche, les présidents polonais Andrzej Duda et lituanien Gitanas Nauseda ont enjoint au Bélarus de "reconnaître et de respecter pleinement les critères démocratiques fondamentaux" dont la liberté d'expression. "Nous sommes convaincus qu'une coopération plus étroite avec l'Union européenne est dans l'intérêt du Bélarus (...) et nous nous tenons prêts pour continuer à apporter plus de soutien au Bélarus dans l'approfondissement de ses relations avec la famille européenne unie", ont-ils soutenu. (Belga)