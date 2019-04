La Pologne n'est pas prête à abandonner le zloty pour l'euro

(Belga) Le gouvernement polonais entend conserver sa propre monnaie nationale pour le moment. Le zloty offre plus d'avantages que l'adhésion à la zone euro, ont estimé le Premier ministre Mateusz Morawiecki et le chef du parti parti Droit et Justice (PiS), Jaroslaw Kaczynski, lors d'une conférence du parti au pouvoir samedi à Lublin.

La Pologne peut afficher une croissance économique nettement supérieure à celle de la plupart des autres pays de l'UE. L'indépendance, qu'offre sa propre monnaie, est également importante, ont souligné les deux politiciens conservateurs. "L'euro est destiné aux pays forts", a déclaré Kaczynski. L'homme fort officiel de la Pologne a défini une échéance pour ce doter de cette monnaie. "Seulement lorsque nous avons atteint un niveau économique similaire à celui de l'Allemagne." Comme neuf autres pays qui sont devenus membres de l'UE en 2004, la Pologne s'est engagée à adopter l'euro. Cependant, aucune date n'est fixée pour l'adhéion à ce système monétaire.