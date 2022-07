La population d'Ibiza passe de 100.000 à 400.000 personnes en un mois: le retour de la fête rend les habitants nerveux

Après deux années de pandémie, la fête bat à nouveau son plein sur l'île des Baléares. Des milliers de touristes ont retrouvé le chemin des boîtes de nuit. Même s'ils dépensent des sommes folles pour faire la fête, certains habitants n'en peuvent plus du bruit. Ils veulent faire changer l'image d’Ibiza.

Depuis la fin des restrictions gouvernementales, la fête a repris dans tous les clubs branchés d’Ibiza, comme si la pandémie n’avait jamais existé. Deux ans après, les fêtards sont de retour et bien décidés à profiter de l’ambiance sur place : "Nous nous sentons très bien, il n’y a plus de restrictions, nous ne devons plus porter de masques, nous nous sentons libres".

Pour le secteur touristique, la saison démarre bien. Les visiteurs sont au rendez-vous et comptent bien en profiter. Le directeur général d’Ushuaïa Entertainement, Roberto de Lope, a remarqué cet engouement de la part des touristes : "Je suppose qu'après avoir été confinés si longtemps chez eux, ils ont maintenant peur qu’il se passe quelque chose, ils veulent profiter un maximum".

Si la fête est bel et bien de retour, elle s’accompagne des excès liés au tourisme de masse. En août, la population présente sur l'île quadruple : elle passe de plus de 100.000 à 400.000 personnes.

Privilégier la qualité à la quantité

Mais l’île ne doit pas seulement compter sur les boîtes de nuit pour vivre, ce que Jaume Eibas, porte-parole d’une association de citoyens affirme : "Pour le secteur de la restauration et le secteur commercial, 2020 a été une meilleure année que les années précédent le Covid. Nous nous en sommes rendus compte et nous voulons que les habitants d’Ibiza réalisent que nous ne vivons pas seulement du monde de la nuit".

Les autorités ont donc un objectif en tête : équilibrer le nombre de touristes sur l’année entière pour avoir autant de monde en basse et en haute saison. Un désir qui semble aller de paire avec la vision de Juan Miguel Costa, directeur de la promotion du tourisme d’Ibiza : "En fin de compte, je pense que le pari de l'île est de tenir dans la durée, de privilégier la qualité à la quantité". Depuis le Covid, Ibiza cherche à se réinventer. L'île ne veut plus dépendre des boîtes de nuit pour faire tourner son économie.