La possibilité d'un sommet Trump-Poutine à Vienne évoquée

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a évoqué cette semaine, lors d'une visite en Autriche, la possibilité d'un sommet avec son homologue américain Donald Trump, qui pourrait se tenir à Vienne, a indiqué samedi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Il a été mentionné que Vienne pourrait être la ville pour cela", a déclaré Dmitri Peskov cité par l'agence publique russe Ria Novosti. Le porte-parole était interrogé pour savoir si Vladimir Poutine avait abordé cette question lors de ses entretiens avec le chancelier autrichien Sebastian Kurz mardi. Ces propos de Dmitri Peskov interviennent au lendemain des déclarations, vendredi, du président Trump appelant à réintégrer la Russie dans le G7, une initiative qui mettrait fin à l'isolement international de Moscou depuis l'annexion de la Crimée en 2014. S'exprimant depuis la Chine où Vladimir Poutine assistait à un sommet régional, Dmitri Peskov a rappelé que lors de leur dernière conversation téléphonique, le 20 mars, les présidents russe et américain avaient déjà évoqué une telle rencontre éventuelle à Vienne. "Vous savez, les deux présidents ont évoqué la nécessité d'une telle rencontre lors de leur dernier échange téléphonique. Et notamment que Vienne pourrait être la ville pour cela", a poursuivi le porte-parole. Dmitri Peskov a néanmoins souligné qu'aucun accord n'était conclu et qu'il n'y avait pas de pourparlers concrets en cours. Le dialogue avec Donald Trump "peut être constructif", a estimé pour sa part Vladimir Poutine, lors d'une émission télévisée devant être diffusée samedi et que les agences de presse russes ont cité vendredi soir. Le président américain "est une personne réfléchie, il sait écouter et répondre aux arguments de son interlocuteur", a jugé M. Poutine. La dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump remonte à novembre 2017, au Vietnam. (Belga)