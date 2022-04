La présidente de la BCE Christine Lagarde positive au Covid-19

(Belga) La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a annoncé jeudi avoir été testée positive au Covid-19, à une semaine d'une réunion du Conseil des gouverneurs.

"Ce matin j'ai été testée positive au Covid-19", a tweeté la Française, précisant que son infection n'avait "pas d'impact sur les opérations de la BCE". "Mes symptômes sont heureusement assez légers", a ajouté Mme Lagarde, âgée de 66 ans, qui précise être vaccinée et avoir reçu une dose de rappel. "Je travaillerai de la maison jusqu'à mon rétablissement". La prochaine réunion régulière du Conseil des gouverneurs pour décider de la politique monétaire face à l'inflation galopante et aux craintes de récession en zone euro aura lieu mercredi et jeudi prochains à Francfort, en Allemagne. Début mars, les gardiens de l'euro avaient décidé d'accélérer la fin des rachats de dette, signe d'inquiétude face à la hausse des prix. Mais le calendrier a été assoupli sur la prochaine hausse des taux, qui surviendra "quelque temps après". Le nombre d'infections en Allemagne reste à des niveaux élevés. Mais les hôpitaux ne sont pas saturés et le gouvernement a décidé récemment de lever une grande partie des restrictions, et notamment le port du masque obligatoire dans les magasins et écoles. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, avait contracté le Covid-19 en décembre dernier et avait assisté à distance à la conférence de presse suivant la réunion. (Belga)