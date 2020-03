La prochaine session du Parlement européen elle aussi déplacée de Strasbourg à Bruxelles

(Belga) La prochaine session plénière du Parlement européen, qui devait se tenir à Strasbourg du 30 mars au 2 avril, se déroulera à Bruxelles sur une journée et demi les 1er et 2 avril en raison du coronavirus, a annoncé mardi la vice-présidente de l'institution, Katarina Barley.

C'est la deuxième session à subir ce sort après celle en cours ces lundi et mardi. Le maire de Strasbourg, Roland Ries, avait déjà déploré la semaine dernière la délocalisation à Bruxelles de la plénière de ce début mars. "En tout état de cause, je tiens à ce que douze sessions plénières du Parlement européen soient bien organisées à Strasbourg en 2020, conformément aux traités", avait-il prévenu. Selon les traités européens, douze sessions plénières de trois jours et demi se tiennent en effet chaque année à Strasbourg. Le calendrier révisé publié ce mardi sur le site du Parlement ne signale plus que dix sessions de trois jours et demi. Par ailleurs, toutes les activités du Parlement prévues la semaine prochaine à Bruxelles ont été supprimées. (Belga)