La production dans la construction en hausse de 1,2% dans l'UE

(Belga) La production dans la construction a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,2% dans l'Union européenne entre octobre et novembre, selon les premières estimations d'Eurostat. Sur base annuelle, cette production affiche par contre un recul de 1,3% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE, selon l'office de statistiques de l'Union.

Par secteurs, dans l'ensemble de l'UE, la production a augmenté de 3% pour le génie civil et de 0,7% pour le bâtiment entre octobre et novembre 2020. La Belgique affichait cependant une légère baisse (-0,9%) de la production dans la construction. Et sur base annuelle, la Belgique présente également l'un des reculs les plus importants du continent avec une baisse de 9,3% entre novembre 2020 et novembre 2019. Seule l'Espagne fait pire (-13,1%). (Belga)