La proposition Johnson comporte encore quelques "points problématiques", selon Juncker

(Belga) La proposition soumise mercredi par Boris Johnson pour permettre un départ négocié du Royaume-Uni de l'UE "comporte encore quelques points problématiques", a déclaré le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker après un entretien téléphonique avec le Premier ministre britanique.

M. Juncker a "reconnu les avancées positives, notamment en ce qui concerne l'alignement complet de la réglementation pour toutes les marchandises et le contrôle des marchandises en provenance de Grande-Bretagne qui entrent en Irlande du Nord", ont indiqué ses services. Mais il a "également noté qu'il y a encore quelques points problématiques qui nécessiteront du travail supplémentaire dans les prochains jours, notamment en ce qui concerne la gouvernance du backstop (le filet de sécurité pour l'Irlande)", ajoute le communiqué. "Nous devons disposer d'une solution juridiquement opérationnelle qui réponde à tous les objectifs du filet de sécurité: empêcher une frontière dure, préserver la coopération Nord-Sud et l'économie insulaire, et protéger le marché unique de l'UE et la place de l'Irlande dans celui-ci", a-t-il dit à Boris Johnson. Jean-Claude Juncker va s'entretenir avec le Premier ministre irlandais Leo Varadkar et "écoutera attentivement son point de vue", précise le communiqué. Le négociateur de l'UE, Michel Barnier, va pour sa part informer et consulter le Parlement européen et les représentants des Etats membres. "Des réunions entre les équipes de négociation de l'UE et du Royaume-Uni auront lieu à Bruxelles dans les prochains jours", précise le communiqué. Le conseiller de Boris Johnson, David Frost, est arrivé à Bruxelles mercredi où il a déjà eu une réunion de travail avec les collaborateurs de Michel Barnier. (Belga)