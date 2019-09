La psychose prend fin en Allemagne: le cobra venimeux qui s'était échappé d'un appartement a été capturé

Fini la psychose: un cobra en fuite qui terrorisait depuis près d'une semaine des habitants d'une ville moyenne de l'ouest de l'Allemagne a été capturé vendredi, ont annoncé les autorités locales.



"Le serpent a été capturé sous une marche à l'entrée de la cave d'une maison (...). Personne n'a été blessé", a annoncé la municipalité de Herne dans un tweet.



Ce cobra à monocle particulièrement venimeux, d'une longueur estimée de plus d'un mètre, s'était échappé dimanche d'un appartement privé.



Une vingtaine d'autres serpents avaient été saisis chez son propriétaire.



Quatre bâtiments dans le quartier avaient dû être évacués. La trentaine de résidents avaient pu regagner leur domicile vendredi en matinée, mais les greniers et caves avaient été interdits d'accès.



Les autorités avaient notamment déversé de la farine dans l'immeuble dans l'espoir que le reptile y laisse des traces qui mettent les enquêteurs sur sa piste.



L'animal, dont le nom scientifique est Naja Kaouthia et dont la morsure est mortelle, est originaire d'Asie.