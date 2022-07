La région italienne de Ligurie demande à Rome l'état d'urgence en raison de la sécheresse

(Belga) La Ligurie a demandé jeudi soir au gouvernement italien l'état d'urgence en raison de la sécheresse persistante dans cette région côtière et un soutien de dix millions d'euros pour des interventions urgentes, a annoncé le président de la région Giovanni Toti.

Cette région du nord de l'Italie compte utiliser ces dix millions d'euros pour moderniser ses canalisations, rénover ses points d'eau et construire des petits barrages. "Nous espérons que le gouvernement accepte notre requête aussi rapidement que possible", a -t-il écrit jeudi soir sur Facebook. La Ligurie doit cette année s'accommoder de beaucoup moins de perturbations que la normale. Le gouvernement de Mario Draghi a décidé lundi de déclarer l'état d'urgence dans le Piémont, la Lombardie, la Vénétie, l'Emilie-Romagne et la Frioul-Vénétie julienne en raison de la sécheresse dans ces cinq régions. Les lacs et autres plans d'eau des régions du Nord du pays sont les plus touchés par cette sécheresse persistante, leurs niveaux d'eau est au plus bas. L'impact de celle-ci sur la production et les récoltes dans la plaine de Pô est très important et suscite les inquiétudes du secteur agricole et d'autres acteurs. (Belga)