La reine Elizabeth II "en très bonne forme", selon Boris Johnson

(Belga) La reine Elizabeth II est "en très bonne forme", a affirmé son Premier ministre Boris Johnson en marge du sommet du G20 à Rome dans une interview samedi. La souveraine a été mise au repos pour au moins deux semaines supplémentaires par ses médecins.

"J'ai parlé à Sa Majesté et elle est en très bonne forme", a déclaré le chef du gouvernement britannique dans un entretien à la chaîne britannique Channel 4, se montrant rassurant sur l'état de la souveraine de 95 ans. "Elle doit simplement suivre les conseils de ses médecins et prendre du repos", a poursuivi Boris Johnson. "Je crois que tout le pays lui présente ses voeux". La reine, qui a passé une nuit à l'hôpital la semaine dernière pour y subir des "examens préliminaires", selon les termes du palais de Buckingham, a dû annuler à regret son déplacement à la COP26 sur le climat à Glasgow en Ecosse, quelques jours après avoir renoncé à un déplacement en Irlande du Nord. La souveraine doit renoncer à tout déplacement officiel pendant encore au moins deux semaines, a annoncé vendredi soir Buckingham. Elle pourra néanmoins continuer à mener des "tâches légères", y compris des audiences en visioconférence, a précisé le palais. La reine doit ainsi annuler sa participation au festival du souvenir le 13 novembre, qui rend hommage aux soldats britanniques et du Commonwealth, mais elle "garde la ferme intention" d'être présente à l'événement qui marque le dimanche du souvenir le lendemain autour du cénotaphe à Londres, précise le communiqué royal publié vendredi. Si elle n'a plus déposé de gerbe de fleurs au pied du monument elle-même depuis 2017, elle assiste à la cérémonie depuis le balcon du ministère des Affaires étrangères, a souligné le Times samedi. La reine a été mise au repos le 20 octobre, au lendemain d'une réception au château de Windsor où elle était apparue devisant avec son Premier ministre Boris Johnson et l'homme d'affaires américain Bill Gates. Sa dernière apparition aux yeux du public remonte à jeudi, où elle a remis lors d'une audience par visioconférence la médaille d'or de la poésie au poète anglais David Constantine. Une vidéo de 24 secondes diffusée par le palais la montre souriante, discutant par écrans interposés avec le poète. Elizabeth II, dont l'époux, le prince Philip, est décédé en avril dernier à l'âge de 99 ans, a été vue récemment en train de marcher avec une canne, une première depuis 2004. (Belga)