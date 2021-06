La République tchèque rouvre ses frontières aux Européens le 21 juin

(Belga) Le gouvernement tchèque a annoncé lundi vouloir rouvrir les frontières aux ressortissants de pays de l'UE et aux Serbes le 21 juin, alors que le pays se remet progressivement de l'épidémie de coronavirus.

Les voyageurs devront présenter un test négatif, une preuve de vaccination ou d'infection passée au coronavirus pour pouvoir franchir les frontières tchèques. Des dispositions similaires étaient déjà en place pour les citoyens allemands, autrichiens, croates, hongrois, polonais, slovaques et slovènes. Le gouvernement a aussi augmenté lundi la jauge pour les événements culturels, à un millier de personnes en intérieur et 2.000 en extérieur. Il a également autorisé les écoliers et leurs enseignants à ne plus porter de masque dans la plupart des régions du pays. La République tchèque a été au début de l'année en tête des infections et des décès rapportés à la population. Ce pays membre de l'Union européenne de 10,7 millions d'habitants a enregistré 1,66 million de cas de Covid-19, et 30.164 décès à ce jour. Mais le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a baissé, et est désormais inférieur à 500 depuis une semaine. Les magasins, restaurants, cinémas, théâtres et salles de concert ont rouvert il y a plusieurs semaines, mais les restrictions comme l'obligation du port du masque y sont toujours en vigueur. (Belga)