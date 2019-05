La Rochelle: Doumayrou n'a "pas de souci" avec Galthié

Le centre international de La Rochelle Geoffrey Doumayrou, parti de Montpellier en 2012 en mauvais termes avec Fabien Galthié, n'a "pas de souci" avec ce dernier, nouvel adjoint du sélectionneur du XV de France Jacques Brunel et futur sélectionneur, a-t-il déclaré mardi.

"On s'est revu plusieurs fois, il n'y a pas de souci", a indiqué le Rochelais à trois jours de la finale de Challenge européen face à Clermont.

Selon Brunel, Galthié, chargé de "l'animation collective" jusqu'à la Coupe du monde au Japon (20 septembre - 2 novembre), ne doit pas avoir de "rôle prépondérant" dans les choix de l'encadrement, et notamment la sélection des joueurs.

Mais le fait que Galthié lui succède à l'issue du Mondial en fait un adjoint à part. "Ce sera les choix de chacun", a dit Doumayrou, que Brunel avait privilégié en 2018 (7 titularisations en 11 matches), moins lors du dernier Tournoi (2 titularisations en 5 matches).

"Si je dois y être, tant mieux. Si je n'y suis pas, tant pis. Si c'est sportivement ou extra-sportif, on verra, on me l'expliquera et je l'accepterai de toute manière, il n'y a pas trop le choix", a relativisé l'ancien Montpelliérain, parti en 2012 au Stade Français sur un différend avec Galthié.

Les deux hommes avaient eu des retrouvailles glaciales à l'issue d'un match de Top 14, après un entretien de Doumayrou à Midi Olympique dans lequel il expliquait en vouloir au technicien.

Galthié avait refusé de serrer la main au trois-quarts centre, avant de le rattraper sèchement et de lui dire: "Tu dis ce que tu veux, essaye d'avoir une carrière comme moi".