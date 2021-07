La route du soleil: notre équipe vous fait découvrir des activités d’été à ne pas manquer à la montagne (vidéo)

Pourquoi ne pas partir cet été à la montagne ? On y pense toujours à l'heure des sports d'hiver, mais on peut aussi y pratiquer toutes sortes d'activités en cette saison. Cela attire d'ailleurs pas mal de touristes belges.

Une petite randonnée en plein coeur du massif des Alpes, c'est le choix de Johanna et sa famille pour les vacances d'été. "On est très nature, on aime bien les espaces verts, les balades et les randonnées", confie-t-elle.

Pour croiser ces amateurs de montagne, il suffit de se rendre dans la station d'altitude des Orres. Ici, il y a 26% de visiteurs en plus cet été, par rapport à l'année passée. Une hausse qui s'explique par la diversité des activités proposées pour découvrir les Alpes.

Des vacances à la montagne, ce ne sont pas uniquement que des randonnées. Ici, par exemple, cette station propose un bike park et il y a au moins 16 pistes, de quoi satisfaire les amateurs de sensations fortes.

C'est notamment le cas de Gaëtan et Vincent. Des Belges venus tout droit de la province du Hainaut pour descendre quelques pistes. "On est venus dans les Alpes pour faire du VTT de descente une discipline un peu peu spécial, un peu extrême". Comme eux, 15.000 personnes viennent parcourir chaque été ces 30 kilomètres de pistes.

Des Belges que nous avons rencontrés combinent randonnée et VTT, pour contenter tout le monde. Une manière de s'oxygéner et de profiter de la tranquillité des lieux.

"Nous, on aime bien l'orientation. On aime bien grimper, marcher, comme ça on discute aussi ensemble moi je trouve ça très chouette", confie une autre touriste rencontrée.

Mais il y a aussi d'autres activités: l'accrobranche ou la luge d'été. Il y en a pour tous les âges.

Pour d'autres sensations fortes, la station d'altitude propose aussi un saut en tyrolienne d'une longueur d'1,9 km, une des plus longues de France. Testé en exclusivité, elle sera bientôt accessible au public.