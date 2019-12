La Russie a accordé la citoyenneté à 125.000 habitants de l'est de l'Ukraine

(Belga) La Russie a accordé ces sept derniers mois la citoyenneté à 125.000 personnes habitant des zones de l'est de l'Ukraine tenues par des rebelles pro-russes, a indiqué lundi le ministre russe de l'Intérieur.

"Plus de 160.000 demandes ont été reçues par les centres de la région de Rostov" frontalière à l'Ukraine, a déclaré Vladimir Kolokoltsev dans un communiqué diffusé par ses services. "La citoyenneté a déjà été accordée à 125.000 demandeurs", a-t-il assuré alors que le président russe Vladimir Poutine s'apprêtait à rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Paris dans le cadre de discussions de paix. Les présidents russe et ukrainien n'avaient plus entamé de discussion sur ce conflit depuis plus de trois ans. M. Poutine a signé une loi en avril pour accélérer les procédures d'octroi de la citoyenneté aux résidents des régions de Louhansk et Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. (Belga)