La Russie affirme avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne

La Russie a affirmé, vendredi, avoir détruit la veille la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière.

"La plus grande réserve de carburant qui restait à l'armée ukrainienne, qui servait à approvisionner les unités dans la partie centrale du pays, a été détruite", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov dans un communiqué. Selon l'agence de presse étatique russe Tass, l'armée russe a également détruit quatre drones ukrainiens, pour un total de 261 depuis le début de l'invasion. En outre, 1.587 tanks et blindés auraient été détruits depuis le 24 février. De l'autre côté, les forces ukrainiennes auraient repris 35 km de terrain à l'est de Kiev, a indiqué le ministère de la Défense britannique vendredi, qui a ajouté que l'armée ukrainienne était susceptible de continuer à repousser les forces russes vers l'aéroport de Hostomel, au nord-ouest de Kiev. Le ministère a ajouté que des "problèmes logistiques et la résistance ukrainienne" ralentissent aussi les tentatives russes de contourner la ville de Mykolaïv pour atteindre Odessa.