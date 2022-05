La Russie appelle à l'évacuation de villes de l'est de l'Ukraine

(Belga) Le commandement militaire russe a exhorté, dans la nuit de mercredi à jeudi, les organisations humanitaires à évacuer les villes de Kramatorsk et Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine.

"Compte tenu de la situation humanitaire catastrophique qui s'annonce pour la plupart des civils à Kramatorsk et Sloviansk, nous appelons la communauté internationale, l'ONU, l'OSCE et le Comité international de la Croix-Rouge à prendre immédiatement toutes les mesures pour l'évacuation rapide et sûre des civils de ces villes sous le contrôle initié des forces armées ukrainiennes", a déclaré le colonel-général Mikhaïl Mizintsev, du ministère russe de la Défense, cité par l'agence Interfax mercredi soir. M. Mizintsev a affirmé que les troupes ukrainiennes sont retranchées à Kramatorsk et Sloviansk et utilisent leur propre population civile comme boucliers humains. Il a affirmé qu'il restait environ 90.000 civils dans ces deux villes. Elles sont considérées comme les pierres angulaires des lignes défensives ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine. (Belga)