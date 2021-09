La Russie compte construire une nouvelle ville baptisée Spoutnik

(Belga) Le ministère russe du Développement de l'Extrême-Orient a annoncé vendredi que le président Vladimir Poutine a signé un accord pour la construction d'une nouvelle ville qui s'appellera Spoutnik. La signature de ce projet a eu lieu lors d'un forum économique dans la ville de Vladivostok.

Spoutnik devrait sortir de terre à quelque 30 kilomètres de cette ville, non loin de la frontière chinoise. L'objectif est d'en faire un centre industriel qui devrait à terme héberger 300.000 personnes. Spoutnik signifie "compagnon". Ce même mot a servi de nom à un satellite dès 1957. Il a ensuite été utilisé pour le vaccin russe contre le coronavirus, "Spoutnik V", en hommage aux succès russes dans l'espace. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a récemment suggéré de construire plusieurs nouvelles villes dans l'est de la Sibérie, pour rendre cette région reculée plus attractive. (Belga)