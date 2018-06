La Russie débloque 11 millions d'euros supplémentaires pour l'organisation

(Belga) La Russie a débloqué 11 millions d'euros supplémentaires pour l'organisation de la Coupe du monde de football qui se joue actuellement sur son territoire. Des documents reprenant ces montants ont été signés par le Premier ministre Dmitri Medvedev.

D'après ces documents publiés par les autorités mardi, 815,8 millions de roubles (11,1 millions d'euros) de subsides vont être consacrés à l'organisation de la Coupe du monde, notamment à l'utilisation des stades et d'autres infrastructures. Le budget de la Russie, pays hôte du plus prestigieux événement footballistique au monde, s'élevait initialement à 390 milliards de roubles, il y a cinq ans, quelque 10 milliards d'euros à l'époque. La plupart de cet argent a servi à la construction ou rénovation des stades des 11 villes accueillant des matchs. La compétition s'est ouverte mi-juin et se terminera mi-juillet. (Belga)