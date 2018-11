La Russie espère la venue de Kim Jong Un en 2019

(Belga) Moscou espère que le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un, se rendra en Russie en 2019 pour une rencontre avec Vladimir Poutine, a déclaré mercredi le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov.

"J'espère que cette visite sera possible l'année prochaine", a-t-il déclaré à des journalistes, cité par les agences de presse russes. En juin dernier, Vladimir Poutine avait invité Kim Jong Un à se rendre en Russie dans le cadre d'un forum économique organisé en septembre à Vladivostok (Extrême-Orient), mais le leader nord-coréen n'était finalement pas venu. Une invitation en Russie avait aussi été transmise au leader nord-coréen lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à Pyongyang fin mai. Kim Jong Un ne s'est jamais rendu en Russie et n'a jamais rencontré Vladimir Poutine, mais son père Kim Jong-il avait visité son grand voisin en 2011 et 2002. Début novembre, le président sud-coréen Moon Jae-in avait déclaré que "la visite du président Kim Jong Un en Russie (...) aura lieu prochainement". (Belga)