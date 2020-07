La Russie espère une production industrielle d'un vaccin dès septembre

(Belga) La Russie espère entamer la production industrielle de deux vaccins contre le coronavirus respectivement en septembre et en octobre, a annoncé mercredi la vice-Première ministre russe, Tatiana Golikova.

Deux vaccins conçus par des chercheurs russes "sont aujourd'hui les plus prometteurs", a déclaré Mme Golikova, au cours d'une réunion par visioconférence avec le président Vladimir Poutine, consacrée à la pandémie de Covid-19. Le premier est mis au point par le ministère russe de la Défense et le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa. Il est déjà testé sur des humains, selon Tatiana Golikova. "Le lancement de sa production industrielle est envisagée pour septembre 2020", après une certification et des essais cliniques supplémentaires sur 1.600 personnes, a-t-elle précisé. Le deuxième vaccin est conçu au Centre de recherches sibérien Vektor et fait également l'objet d'essais cliniques qui doivent être achevés en septembre, avant une certification le même mois, selon Mme Golikova. De premières doses pourraient en être produites "en octobre 2020", a-t-elle ajouté. Pour sa part, M. Poutine a soutenu qu'il y avait actuellement "beaucoup plus" de vaccins russes en cours de mise au point, mais a souligné que la certitude de leur efficacité devait être "absolue" avant de procéder aux vaccinations. La Russie, au quatrième rang mondial pour le nombre des contaminations après les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde, a proclamé dès avril sa volonté d'être parmi les premiers pays, voire le tout premier, à créer un vaccin contre le virus. Avant la fin de l'année, la Russie espère produire avec ses partenaires 200 millions de doses d'un vaccin contre le coronavirus, si les essais cliniques sont réussis, a assuré la semaine dernière Kirill Dmitriev, le président du Fonds souverain russe qui finance la mise au point du vaccin au Centre Nikolaï Gamaleïa. A ce jour, ce pays a officiellement recensé 828.990 cas de coronavirus, dont 13.673 décès.