La Russie ferme tous les cafés et restaurants à partir de samedi

(Belga) La Russie fermera à partir de samedi tous les cafés et restaurants du pays pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre.

"Les autorités des régions de Russie suspendront à partir du 28 mars et jusqu'au 5 avril 2020 les activités des organisations de restauration, à l'exception du commerce à distance", a ordonné Mikhail Michoustine dans un document diffusé sur le site du gouvernement russe. Le texte demande également aux autorités régionales de recommander aux Russes de limiter leurs voyages, y compris pour des vacances ou pour faire du tourisme. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, le président russe Vladimir Poutine a décrété mercredi que la semaine prochaine soit chômée en Russie, avec paiement des salaires. Il a également annoncé une série d'aides pour les ménages et les entreprises, et reporté le "vote populaire" sur la réforme constitutionnelle devant lui permettre de potentiellement rester au pouvoir deux mandats supplémentaires. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait déjà annoncé jeudi la fermeture du 28 mars au 5 avril, dans la capitale, des restaurants et commerces, à l'exception des magasins alimentaires et des pharmacies. Il a par ailleurs ordonné un confinement obligatoire pour les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de maladies chroniques. La Russie a officiellement enregistré 840 cas de malades du nouveau coronavirus, dont deux décès. (Belga)