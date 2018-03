La Russie ouvre une enquête sur la tentative d'assassinat de la fille de l'ex-espion

(Belga) La Russie a ouvert une enquête sur la tentative d'assassinat de la fille de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, Iouila Skripal, à Salisbury, a fait savoir la porte-parole du Comité d'enquête de la Fédération de Russie, chargé de l'affaire, Svetlana Petrenko.

"L'enquête sera menée conformément à la législation russe et au droit international", a souligné Mme Petrenko. "Les enquêteurs sont prêts à collaborer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni." Retrouvés inconscients le 4 mars sur un banc à Salisbury, Sergueï Skripal et sa fille sont hospitalisés depuis dans un état "critique". Un policier britannique qui était intervenu est, lui, dans un état grave. Selon Theresa May, la substance utilisée contre eux appartient au groupe des agents toxiques "Novitchok", mis au point par la Russie à l'époque soviétique. Par ailleurs, une enquête a également été ouverte sur le meurtre de l'ancien dirigeant de la compagnie aérienne nationale russe Aeroflot, Nikolay Glushkov. L'exilé russe a été retrouvé mort à son domicile de Londres cette semaine. L'homme d'affaires était en effet recherché par la Russie pour fraude financière. Il avait obtenu l'asile politique en Grande-Bretagne en 2010.