La Russie réagira en fonction du principe de réciprocité

(Belga) La Russie réagira après la décision de la Belgique d'expulser un diplomate russe, a assuré mardi l'ambassadeur de Russie à Bruxelles, Alexandre Tokovinine, sur les ondes de La Première.

"Nous ne pouvons que le regretter. La Russie va réagir à cette démarche. Nous serons guidés par le principe de réciprocité", a déclaré M. Tokovinine, sans donner plus de précisions. "Cette escalade, ce n'est pas notre choix", a-t-il ajouté, en commentant la succession d'expulsion annoncées par diverses chancelleries dans le monde. Selon lui, les réactions européennes feront perdre du temps à la coopération inévitable entre l'Union européenne et la Russie. "Nous sommes contraints de vivre ensemble sur le continent européen", a-t-il fait remarquer. L'ambassadeur a répété les dénégations de son pays à propos de l'empoisonnement d'un ex-espion russe et de sa fille à Salisbury en Grande Bretagne. "La Russie n'a rien à voir avec cette affaire Skripal. Aucune preuve de l'implication russe n'a été fournie", a-t-il dit. (Belga)