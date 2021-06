La Russie va fournir à l'Iran un satellite sophistiqué, selon le Washington Post

(Belga) La Russie va fournir un satellite sophistiqué à l'Iran, ce qui améliorera singulièrement les capacités d'espionnage de ce pays, a rapporté jeudi le quotidien américain The Washington Post.

Ce satellite Kanopus-V doté d'une caméra à haute résolution permettra à la République islamique de surveiller les installations de ses adversaires dans tout le Proche-Orient, explique le quotidien en citant des responsables actuellement ou anciennement en poste aux Etats-Unis et au Proche-Orient. Ces informations interviennent à quelques jours du sommet prévu le 16 juin à Genève entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden qui effectue sa première tournée à l'étranger depuis sa prise de fonctions en janvier. Elles pourraient venir s'ajouter à la longue liste de griefs de Washington envers Moscou qui comprend entre autres des accusations d'interférences électorales ou de piratages informatiques. Le lancement du satellite pourrait être réalisé dans les prochains mois et est le fruit de multiples voyages en Russie effectués par des dirigeants des Gardiens de la Révolution iraniens, ajoute le Washington Post. Le satellite serait lancé depuis la Russie et contient du matériel fabriqué en Russie, selon les sources du journal. Même s'il n'a pas les capacités des satellites américains, l'Iran pourrait s'en servir à des fins d'espionnage sur des localisations spécifiques. Cela fait naître des craintes à propos d'un partage d'informations avec le Yémen, l'Irak ou le Liban, outre celles sur le développement de drones et missiles balistiques par l'Iran, selon l'un des responsables interrogés par le journal. Des formateurs russes ont entraîné des équipes au sol à l'utilisation du satellite depuis un site proche de la ville de Karaj dans le Nord de l'Iran, selon le Washington Post. L'acquisition de ce satellite donnerait à Téhéran une plus grande capacité de surveillance sur le Golfe, les bases israéliennes et la présence militaire américaine en Irak. Les informations du Washington Post interviennent également à un moment délicat où des discussions sont en cours entre les grandes puissances pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, dénoncé unilatéralement par Washington en 2018 sous la présidence de Donald Trump qui a rétabli des sanctions. En riposte, Téhéran a fait sauter depuis mai 2019 la plupart des limites consenties sur son programme nucléaire.