La sécheresse de cet été a encore des conséquences aujourd'hui à quelques jours du mois de novembre. Dans plusieurs pays européens, le manque de pluie a fait baisser le niveau des cours d'eau. Avec des répercussions sur le transport fluvial mais aussi la stabilité de certaines habitations.

En France, dans le département du Loiret, situé à une centaine de kilomètres au sud de Paris, notamment, il n'a pas plu depuis le mois de mai. Une dame a découvert ces dernières semaines des fissures à l'intérieur comme à l'extérieur de sa maison. Plus de 60 départements sont concernés par des arrêtés de catastrophe naturelle. Des restrictions d'eau notamment sont imposées aux habitants.

La situation est critique également en Allemagne. Le Rhin est aujourd'hui à un niveau historiquement bas. Ici, cela a notamment des répercussions économiques. "La baisse du niveau du Rhin rend de plus en plus difficile la charge des bateaux. Donc, ils ne peuvent plus emporter autant de cargaisons que d'habitude. Conséquence: nous perdons en capacité", a expliqué Oliver Grossmann, directeur d'une entreprise de transports, au micro de nos journalistes. Le retour de la pluie annoncée pour la semaine prochaine ne devrait pas suffire pour faire remonter le niveau du Rhin.

Un retour de la pluie très attendu aussi aux Pays-Bas où, là, ce sont des habitants de maisons flottantes qui souffrent de cette sécheresse.