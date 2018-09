La Seconde Guerre mondiale était déclenchée voici 79 ans en Pologne

(Belga) Les Polonais commémorent samedi le 79e anniversaire du déclenchement de la Second Guerre mondiale qui avait débuté le 1er septembre 1939 sur leur territoire. Une cérémonie d'hommages, en présence du Premier ministre Mateusz Morawiecki, a été organisée sur le site de Westerplatte à Gdansk où les premiers coups de canon du navire allemand Schleswig-Holstein sur un dépôt militaire polonais, le 1er septembre 1939 à 04h45, avaient lancé le plus meurtrier conflit de tous les temps.

"Dès les premiers jours du conflit, les soldats polonais ont changé la face du monde. Ils se sont battus pour protéger la Pologne et l'Europe contre les ennemis de la liberté", a déclaré le Premier ministre lors de la cérémonie. Des sirènes ont retenti et l'hymne national polonais a été joué pour honorer les défenseurs de la côte polonaise. La résistance des forces polonaises de Westerplatte face aux troupes de la Wehrmacht durant une semaine est devenue un symbole de l'héroïsme des combattants polonais. Une cérémonie du souvenir a aussi été organisée à Wielun, première ville polonaise et européenne à avoir été bombardée durant la Seconde Guerre mondiale. La Pologne occupée, spoliée et dépecée par l'Allemagne nazie durant la guerre a livré un lourd tribut avec plus de cinq millions de morts, des civils pour la plupart et environ 2,7 millions de Juifs, massacrés dans les camps d'extermination. La campagne de Pologne, lancée le 1er septembre 1939, a été l'élément déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Dès l'invasion de la Pologne, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. La Belgique tout comme les Pays-Bas et le Luxembourg décidèrent de rester neutres avant d'être envahis par les troupes allemandes en mai 1940. La Seconde Guerre mondiale a fait plus de 60 millions de morts dans le monde. (Belga)