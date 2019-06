La solution de Donald Tusk passerait par un social-démocrate à la tête de la Commission

(Belga) Le président du Conseil européen Donald Tusk a suggéré dimanche midi, lors d'une réunion avec les chefs de file du Parlement européen, un paquet de nominations aux plus hautes fonctions de l'Union européenne incluant le choix d'un social-démocrate à la tête de la Commission, selon plusieurs eurodéputés.

Cette piste signifierait que l'Allemand Manfred Weber, candidat principal (Spitzenkandidat) du PPE, restée la plus grande famille politique de l'hémicycle à l'issue des élections - bien qu'en recul -, n'obtiendrait pas ce poste. Le candidat principal des socialistes et sociaux-démocrates (S&D), deuxième famille politique du Parlement, est le Néerlandais Frans Timmermans. M. Tusk a participé dimanche midi à la réunion de la conférence des présidents du Parlement européen, quelques heures avant l'ouverture d'un sommet extraordinaire à Bruxelles pour démêler l'écheveau des nominations aux plus hautes fonctions de l'UE. (Belga)