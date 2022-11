La Suède prête à envisager l'installation d'armes nucléaires sur son sol

(Belga) La Suède est prête à envisager l'installation d'armes nucléaires sur son sol une fois devenue membre de l'Alliance atlantique, a déclaré son nouveau Premier ministre Ulf Kristersson, au côté de son homologue finlandaise Sanna Marin.

"Nous ne devons mettre aucune condition", a d'abord déclaré Sanna Marin au cours d'une conférence de presse conjointe à Helsinki. "Nous avons décidé que ne voulions fermer aucune porte". "Vous allez recevoir de ma part exactement la même réponse que la Première ministre de la Finlande", a ajouté pour sa part M. Kristersson. "Il est naturel que la Suède et la Finlande agissent de concert en la matière et nous devons suivre les mêmes formalités", a fait valoir le chef du gouvernement suédois. "J'ai donc l'intention d'avancer main dans la main avec la Finlande". Marin et Kristersson ont toutefois admis que si leurs pays avaient quelques réserves, ils pourraient toujours les exprimer "plus tard". Le Danemark et la Norvège, tous deux membres de l'Otan, ont refusé d'accepter que des puissances étrangères installent des armes nucléaires ou des bases permanentes sur leur sol. A ce jour, 28 Etats membres - sur trente - de l'Alliance atlantique ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande, qui doit être approuvée à l'unanimité. Seules la Hongrie et la Turquie doivent encore donner leur accord final. (Belga)