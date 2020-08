(Belga) La Suisse compte 128 nouveaux cas de coronavirus lundi, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Aucun décès supplémentaire n'est à déplorer, mais une nouvelle hospitalisation est signalée.

Le nombre de cas quotidiens n'est plus repassé sous la barre des 100 depuis le 3 août et n'était plus descendu en dessous de 200 depuis le 12 août. Samedi, 253 nouveaux cas ont été annoncés et 200 dimanche. Le nombre de décès s'élève à 1.716. Et 4.434 personnes ont dû être hospitalisées depuis le début de la pandémie. Au total, 38.252 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés sur 884.472 tests effectués, dont 2.789 les dernières 24 heures. La Suisse dénombre par ailleurs 1.568 personnes en isolement et 4.632 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 16.125 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine. (Belga)