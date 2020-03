La Suisse refuse le confinement à cause du coronavirus: "Nous ne faisons pas de politique spectacle"

La Suisse a durci vendredi ses mesures face au coronavirus, interdisant les rassemblements de plus de 5 personnes, mais elle a écarté tout confinement - une mesure adoptée par d'autres pays européens - estimant qu'il s'agissait de "politique spectacle".



Le gouvernement a par ailleurs débloqué 32 milliards de francs suisses (30,4 milliards d'euros) supplémentaires pour soutenir l'économie. Une enveloppe de 10 milliards de francs suisses avait déjà été annoncée il y a une semaine.



"Notre économie fonctionne actuellement à environ 80% de sa capacité et nous devons faire tout notre possible pour maintenir un niveau d'activité suffisant", a déclaré le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, au cours d'une conférence de presse à Berne.

En Suisse, pays frontalier de l'Italie, la maladie Covid-19 a tué 43 personnes. Plus de 4.800 personnes ont été testées positives jusqu'à présent mais la Suisse ne teste pas tous les cas suspects en raison d'une quasi-pénurie de tests.



"Le nombre de personnes infectées augmente de manière forte dans notre pays. L'épidémie se propage rapidement", a déclaré aux médias le ministre de l'Intérieur et de la Santé, Alain Berset.



"L'heure est grave, les prochains jours seront difficiles, freiner le virus ne peut marcher qu'avec l'adhésion de l'ensemble de la population", a-t-il indiqué.



Après avoir ordonné la fermeture des écoles, des cafés, restaurants et commerces autres qu'alimentaires, de santé et de première nécessité et après avoir interdit toutes les manifestations publiques et privées, le gouvernement suisse a interdit vendredi les rassemblements, y compris "spontanés", de plus de 5 personnes.



Il a refusé en revanche de confiner la population, bien que certains le réclament comme l'association des jeunes médecins généralistes suisses.



Les groupes de plus de 5 personnes s'exposent à une amende de 100 francs suisses par personne.



"Ce que nous faisons dans le pays aujourd'hui est très proche de ce que font les pays autour de nous. Mais la différence, c'est que nous ne faisons pas de politique spectacle", a souligné le ministre de l'Intérieur, interrogé sur les mesures de confinement pris par certains pays européens.

