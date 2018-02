La Suisse sera représentée par le duo Zibbz à l'Eurosong 2018

(Belga) Zibbz représentera la Suisse au concours eurovision de la chanson, l'Eurosong 2018, en mai prochain à Lisbonne, au Portugal. Le duo a remporté dimanche soir la finale nationale à Kreuzlingen (TG) retransmise par la SRF et les autres chaînes nationales.

Le groupe Zibbz, composé de Corinne «Co» Gfeller & Stee Gfeller a remporté son ticket grâce à la chanson «Stones» plébiscitée par les téléspectateurs et le jury. La fratrie partage son temps entre Los Angeles et la Suisse. Les six interprètes en lice dimanche avaient été désignés par un jury de professionnels au début janvier qui a évalué les prestations tant vocalement que scéniquement. Angie Ott et Alejandro Reyes sont les deux Romands qui se sont produits à la télévision alémanique lors de ce show. Dans l'espoir d'améliorer les chances de la Suisse lors du Concours eurovision de la chanson, du 8 au 12 mai à Lisbonne, les responsables de la sélection ont révolutionné le choix des chansons proposées. Producteurs et compositeurs ont pu soumettre des chansons sans interprètes. Des chanteurs ont été testés séparément et se sont vu attribuer l'une des chansons retenues. L'Eurovision réunit chaque année quelque 40 pays participants et 200 millions de téléspectateurs. La Suisse est un des pays fondateurs du concours créé en 1956, mais elle n'a remporté le prix qu'à deux reprises: l'année de son lancement et en 1988 grâce à Céline Dion. (SDA\/zd) (Belga)