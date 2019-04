La veuve de Milosevic, Mira Markovic, est morte

(Belga) Mirjana Markovic, veuve de l'ancien homme fort de Serbie Slobodan Milosevic et souvent surnommée la "Lady Macbeth des Balkans", est morte à 76 ans, a annoncé dimanche un de ses proches à l'AFP.

"Je peux confirmer que malheureusement Mira Markovic est décédée", a déclaré Milutin Mrkonjic, proche de la famille, sans plus de détails. Les médias locaux ont précisé qu'elle était morte dans un hôpital de Moscou. Mirjana Markovic, qui exerçait une grande influence sur son mari, avait quitté en 2003 la Serbie, où elle était accusée par la justice d'abus de pouvoir. Elle était également mise en cause dans le mystérieux assassinat en août 2000 de l'ancien président Ivan Stombolic, qui pendant des années fut le mentor de Milosevic. En juin 2007, la justice serbe avait par ailleurs émis un mandat d'arrêt international contre Mme Markovic et son fils Marko, les accusant d'être liés à un réseau de trafic de cigarettes. En 2008, la mère et le fils avaient reçu l'asile politique en Russie. L'ancien président yougoslave est mort en mars 2006 dans sa cellule de la prison du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye, qui le jugeait pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans les années 1990 en ex-Yougoslavie. Craignant d'être arrêtée, Mira Markovic s'était abstenue, de même que son fils, d'assister aux obsèques de son mari en Serbie. (Belga)