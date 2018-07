La victoire de la France provoque une vague de propos racistes en Pologne

(Belga) Une ONG antiracisme polonaise a indiqué mercredi avoir adressé plusieurs plaintes au parquet contre des personnes tenant des propos racistes et haineux sur les réseaux sociaux à la suite de la victoire de la France lors de la Coupe du monde en Russie.

"Les commentaires insultent les joueurs français en raison de la couleur de leur peau (...) en utilisant des épithètes racistes extrémistes considérées comme criminelles en Pologne", a déclaré à l'AFP Konrad Dulkowski, directeur du Centre de surveillance du comportement raciste et xénophobe de Varsovie. Le langage haineux est passible en Pologne d'une peine allant jusqu'à trois ans de prison, selon le code pénal. Jusqu'à présent, l'organisation a déposé plus de 30 plaintes au parquet. Des dizaines d'autres doivent suivre. "Il y a eu des milliers de publications racistes liées à la Coupe du monde, mais elles ne remplissaient pas tous les critères requis pour être poursuivies", a indiqué M. Dulkowski. "Les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à nous envoyer des posts haineux tout de suite après la finale de la Coupe du monde dimanche", a-t-il dit. "Nous trouvions des postes racistes et haineux sous chaque nouvel article". Selon lui, une vague similaire des posts racistes et haineux s'est produite après le match perdu par la Pologne contre le Sénégal (1-2) lors de la phase de groupe de la Coupe du monde. Les ONG de défense des droits de l'Homme polonaises estime que la montée des propos racistes et haineux coïncide avec l'arrivée au pouvoir des conservateurs nationalistes de Droit et Justice (PIS) en 2015. (Belga)