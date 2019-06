La ville finlandaise de Lahti désignée "Capitale verte de l'Europe"

(Belga) La ville finlandaise de Lahti a été désignée jeudi soir capitale verte de l'Europe 2021, devant les villes françaises de Strasbourg et Lille. Le nom du vainqueur parmi les trois finalistes a été annoncé jeudi par le commissaire européen à l'Environnement Karmenu Vella lors d'une cérémonie à Oslo, ville détentrice du titre cette année.

Le prix de la "capitale verte" est remis chaque année depuis 2010 par la Commission européenne à une ville du continent de plus de 100.000 habitants qui se distingue pour sa politique durable en matière environnementale, sociale et économique. Il est attribué à la suite d'une évaluation technique tenant compte de 12 indicateurs, dont l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, les transports locaux, les zones vertes urbaines intégrant la qualité de l'air, la qualité de l'environnement sonore, la production et la gestion des déchets et de l'eau ou encore le traitement des eaux usées. Après Oslo, ce sera au tour de Lisbonne de porter l'étendard de capitale verte européenne en 2020. (Belga)