La voiture d'une famille belge fait une sortie de route en Espagne: le bilan de l'accident est tragique

Un Belge de 50 ans est décédé et cinq autres personnes, toutes de la même famille, ont été blessées samedi vers 19h00, lors d'une sortie de route sur l'A66 à Almendralejo (Estrémadure) dans l'est de l'Espagne, rapporte le site d'informations espagnol Hoy.



Les occupants de ce véhicule de six places sont une famille belge, selon la garde civile. Le véhicule se dirigeait vers Gijon. Outre le décès, une jeune fille de 17 ans se trouve dans un état grave. Une dame de 40 ans souffre d'un traumatisme facial tandis que trois garçons âgés de 20, 18 et 6 ans souffrent de blessures moins importantes.