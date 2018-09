La VRT gagne une Rose d'or à Berlin

(Belga) Le programme "Down the road" diffusé sur Eén (VRT) a remporté jeudi soir une Rose d'or à Berlin, annonce la chaîne publique flamande sur Twitter.

Dans "Down the road", l'acteur Dieter Coppens suit six personnes atteintes du syndromes de Down (trisomie 21) lors d'un voyage. Le programme était nominé dans la catégorie "reality and factual". La Rose d'or, un prix international, récompense "l'originalité, la qualité et la créativité dans un programme de divertissement." (Belga)