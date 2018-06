La VUB et l'Université Paris Seine ensemble pour une "Université européenne"

(Belga) La rectrice de la Vrije universiteit Brussel (VUB) Caroline Pauwels et le président de l'Université Paris Seine François Germinet ont signé lundi un Memorandum of Understanding qui les engage à former ensemble une université européenne. L'initiative répond à l'appel du Conseil européen de fonder, d'ici 2024, un réseau d'universités en Europe.

La VUB voit de nombreux avantages dans l'établissement de partenariats stratégiques entre des institutions européennes d'enseignement supérieur, raison pour laquelle elle s'inscrit dans la formation de cette "université européenne". Celle-ci devrait être constituée de quatre à six universités de l'UE, et aussi du Royaume-Uni. L'université de Warwick fait en effet partie du projet. "Nous construisons un réseau de jeunes universités européennes bien ancrées dans le contexte urbain auquel elles appartiennent", explique la rectrice de la VUB. "En 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Cette évolution amène avec elle des défis sociaux, écologiques et cosmopolites. La VUB veut être une université métropolitaine jouant un rôle de pionnier dans le développement de Bruxelles, et par extension de sa région européenne." (Belga)